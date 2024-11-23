Россия сможет совершить прорыв на фронте после 2027 года, – Залужный

Технический цикл войны откладывает возможность прорыва РФ.

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Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска могут накопить достаточно ресурсов для мощного прорыва на фронте только после 2027 года. Об этом он сообщил во время выступления на церемонии награждения «УП-100».

По словам Залужного, российская армия сейчас находится в состоянии «технического ступора», что мешает ей осуществлять значительные продвижения на фронте. Военный отметил, что война стимулирует научно-технический прогресс, но ограничения в ресурсах и технологиях влияют на эффективность боевых действий.

«Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас», - отметил Залужный.

По его мнению, завершение технически-эволюционного цикла и накопление технологических материалов может позволить РФ восстановить наступательные возможности после 2027 года.

«По моей собственной теории, когда завершится технически-эволюционный процесс и начнется процесс накопления технологических материалов, то возможность активно наступать восстановится. По моим подсчетам это произойдет после 2027 года», - добавил экс-главком ВСУ.

В то же время Залужный прогнозирует, что враг откажется от агрессивного захвата территорий, сосредоточившись на стратегии истощения сил противника.

«Мы не видим глубокого прорыва противника, а видим постепенное выдавливание нас с позиций, которые, конечно, даются им очень-очень большими потерями... И это связано с тем, что россияне реализуют именно эту стратегию вымора.... Но, на сегодняшний день россияне не готовы к тому, чтобы расширять свой фронт... Поэтому ведение таких комбинированных действий, направленных на вымору, приводит к результатам, в том числе и на поле боя», - добавил он.

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