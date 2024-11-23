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Росія зможе здійснити прорив на фронті після 2027 року, – Залужний

15:09, 23 листопада 2024
Технічний цикл війни відкладає можливість прориву РФ.
Росія зможе здійснити прорив на фронті після 2027 року, – Залужний
Джерело фото: AP Photo
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Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть накопичити достатньо ресурсів для потужного прориву на фронті лише після 2027 року. Про це він повідомив під час виступу на церемонії нагородження «УП-100».

За словами Залужного, російська армія зараз перебуває у стані «технічного ступору», що заважає їй здійснювати значні просування на фронті. Військовий наголосив, що війна стимулює науково-технічний прогрес, але обмеження у ресурсах та технологіях впливають на ефективність бойових дій.

«Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз», — зазначив Залужний.

На його думку, завершення технічно-еволюційного циклу і накопичення технологічних матеріалів може дозволити РФ відновити наступальні можливості після 2027 року.

«За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступатиме відновиться. За моїми підрахунками це відбудеться після 2027 року», — додав екс-главком ЗСУ.

Водночас Залужний прогнозує, що ворог відмовиться від агресивного захоплення територій, зосередившись на стратегії виснаження сил супротивника.

«Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позицій, які, звісно, даються їм дуже-дуже великими втратами… І це пов'язано з тим, що росіяни реалізовують саме цю стратегію вимору….Але, на сьогоднішній день росіяни не готові до того, щоб розширювати свій фронт… Тому ведення таких комбінованих дій, спрямованих на вимору, приводить до результатів, зокрема й на полі бою», — додав він.

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ЗСУ війна Валерій Залужний

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