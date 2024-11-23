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Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов’язаних з 1 грудня – що змінюється

15:27, 23 листопада 2024
Для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 20 тисяч грн.
Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов’язаних з 1 грудня – що змінюється
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів оновив процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. 

З 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал Дія. Водночас усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв. Відповідні зміни Уряд вніс до Постанови №76.

У Мінекономіки пояснюють, що алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється. Як і раніше підприємство звертається до відповідного Міністерства або ОВА для отримання такого статусу.

Так, Уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки. 

Додаткові критерії критичної важливості

Для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. гривень.

Впроваджується обов’язковий критерій для підприємств — відсутність заборгованості по сплаті усіх податків. 

Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість

Підприємства, які захочуть забронювати працівника, повинні підтвердити відповідність чинним та новим критеріям. У них є на це понад три місяці — від публікації відповідної постанови до кінця лютого 2025 року. 

Після підтвердження критичності, підприємства повинні через Дію подати знову списки працівників для бронювання. До подачі оновлених списків, усі надані бронювання залишаються чинними. 

Бронювання працівників через Дію запрацює з 1 грудня. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес. 

Підприємствам забороняється бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів. 

Посилюється система контролю

Усі рішення щодо визначення підприємств критичними обов’язково моніторитимуться з можливістю анулювання бронювання. Така опція буде передбачена у Дії. 

Щомісячно відбуватиметься моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків та кількості військовозобов’язаних. 

Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам — на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного.

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Кабінет Міністрів України бронювання

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