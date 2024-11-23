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За результатами аудиту 5% від всіх критично важливих підприємств втратили цей статус

16:44, 23 листопада 2024
Уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими.
За результатами аудиту 5% від всіх критично важливих підприємств втратили цей статус
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів оновив процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. 

З 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал Дія. Водночас усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв. Відповідні зміни Уряд вніс до Постанови №76.

Як зауважують у Мінекономіки, 15 листопада Уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За результатами аудиту 95% від всіх критично важливих підприємств зберегли цей статус, відповідно, 5% - втратили. Під час аудиту були виявлені такі порушення:

  • Різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємством статусу критично важливого
  • Використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих
  • Включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є критичними для економіки

«Завдяки аудиту ми змогли виявити незначні порушення та підготували зміни, щоб їх виправити. Нові параметри бронювання та критичності підприємств є чіткішими та забезпечують баланс між обороноздатністю держави та економікою. За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані. Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно роблять внесок в економіку та мають на це законне право», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів. 

На підставі даних аудиту Уряд вирішив оновити критерії бронювання.

Прочитати про оновлені критерії бронювання можна за посиланням – тут.

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Кабінет Міністрів України Мінекономіки бронювання

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