По результатам аудита 5% всех критически важных предприятий потеряли этот статус

Правительство завершило аудит решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров обновил процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения.

С 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал Дія. В то же время, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с новыми критериями. Соответствующие изменения Правительство внесло в Постановление №76.

Как отмечают в Минэкономики, 15 ноября Правительство завершило аудит решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными. По результатам аудита 95% всех критически важных предприятий сохранили этот статус, соответственно, 5% –потеряли. В ходе аудита были выявлены следующие нарушения:

Резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получениятием предприятия статуса критически важного

Использование различных моделей для сверхнормированого увеличения численности забронированных

Включение предприятий в перечень критически важных, которые, по сути, не являются критическими для экономики

«Благодаря аудиту, мы смогли выявить незначительные нарушения и подготовили изменения, чтобы их исправить. Новые параметры бронирования и критичности предприятий являются более четкими и обеспечивают баланс между обороноспособностью государства и экономикой. По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы. Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеют на это законное право», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратов.

На основании данных аудита Правительство решило обновить критерии бронирования.

Прочитать об обновленных критериях бронирования можно по ссылке здесь.

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