В Україні оновили порядок бронювання від мобілізації з критерієм зарплати від 20 тисяч гривень на місяць

Кабмін встановив вимоги для критичних підприємств до 2025 року.

Кабінет Міністрів України України опублікував постанову №1332, яка вводить нові вимоги до підтвердження критичності підприємств для збереження статусу бронювання їхніх співробітників. Відповідно до документа, підприємства з критичним статусом мають підтвердити свою критичність до 28 лютого 2025 року.

Згідно з оновленими вимогами, для державних та комунальних підприємств, а також для підприємств з державною часткою понад 50%, зберігається критерій середньої зарплати, що має бути вищою за середню зарплату в регіоні за 4-й квартал 2021 року. Для інших підприємств мінімальний поріг для середньої зарплати становить 2,5 мінімальних зарплат, або 20 тис. грн на місяць. Крім того, для співробітників, які претендують на бронювання, їхня зарплата повинна відповідати цьому порогу щонайменше протягом одного місяця останнього кварталу.

Важливим нововведенням є можливість позбавлення бронювання, якщо зарплата співробітника буде меншою за 2,5 мінімальних зарплат протягом останнього звітного кварталу.

В уряді також зазначили, що за 10 днів після ухвалення постанови міністерства та обласні держадміністрації мають переглянути критерії для визначення критично важливих підприємств, узгодивши їх із Мінекономіки та Міноборони. Міністерствам та відомствам буде надано три місяці для перегляду всіх раніше виданих статусів критичних підприємств.

Після підтвердження статусу підприємство через портал «Дія» зможе подати нову заявку на бронювання своїх співробітників, а бронювання має бути здійснене протягом 72 годин.

Оновлений порядок також передбачає можливість бронювання для співробітників підприємств критичної інфраструктури, таких як ПЕК та аварійно-відновлювальні бригади операторів зв'язку, затверджених Мінцифри. Водночас з переліку були виключені підрядники та підприємства, що обслуговують системи життєзабезпечення.

Загальна кількість заброньованих працівників в Україні становить близько 850 тис., які працюють у 20 тис. компаній.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін змінив критерії бронювання – буде щомісячна перевірка, а для приватного сектору потрібні «білі» зарплати у 20 тисяч грн.

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