Дональд Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на пост спецпосланця з війни в Україні

Ближче до початку нового терміну Трампа буде відомо про остаточне призначення.

Фото: REUTERS

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення на посаду спецпосланця з врегулювання російсько-української війни Річарда Гренелла — колишнього директора Національної розвідки США та посла у Німеччині. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

За даними джерел, якщо Гренелл обійме цю посаду, він відіграватиме ключову роль у планах Трампа зупинити війну. Однак остаточного рішення щодо створення посади та призначення Гренелла ще не ухвалено, і немає гарантій, що він погодиться.

Прихильники Гренелла відзначають його значний дипломатичний досвід і знання європейських справ. Крім роботи у Німеччині, він був спеціальним посланцем США на мирних переговорах між Сербією та Косово.

Чи стане Гренелл спеціальним посланцем і як це вплине на стратегію США в українському питанні, стане відомо ближче до початку нового терміну Трампа.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що радники із зовнішньої політики представили Дональду Трампу кілька планів для припинення війни в Україні, але вирішуватиме лише він сам. Одна із ідей – це заморозити конфлікт в Україні, закріпивши за росією приблизно 20% території країни, змусити Україну тимчасово призупинити свої зусилля щодо вступу до НАТО – Київ має пообіцяти не подавати заявку на членство в Альянсі протягом принаймні 20 років, а США натомість продовжать надавати Україні військову підтримку для стримування можливих майбутніх агресивних дій з боку росії.

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