Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Ричарда Гренелла на пост спецпосланника по войне в Украине

Ближе к началу нового срока Трампа будет известно об окончательном назначении.

Фото: REUTERS

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения на должность спецпосланника по урегулированию российско-украинской войны Ричарда Гренелла – бывшего директора Национальной разведки США и посла в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным источников, если Гренелл займет эту должность, он будет играть ключевую роль в планах Трампа остановить войну. Однако окончательное решение о создании должности и назначении Гренелла еще не принято, и нет гарантий, что он согласится.

Сторонники Гренелла отмечают его значительный дипломатический опыт и знание европейских дел. Помимо работы в Германии, он был специальным посланником США на мирных переговорах между Сербией и Косово.

Станет ли Гренелл специальным посланником и как это повлияет на стратегию США в украинском вопросе, станет известно ближе к началу нового срока Трампа.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что советники по внешней политике представили Дональду Трампу несколько планов для прекращения войны в Украине, но решать будет только он сам. Одна из идей - это заморозить конфликт в Украине, закрепив за Россией примерно 20% территории страны, заставить Украину временно приостановить свои усилия по вступлению в НАТО - Киев должен пообещать не подавать заявку на членство в Альянсе в течение по крайней мере 20 лет, а США взамен продолжат оказывать Украине военную поддержку для сдерживания возможных будущих агрессивных действий со стороны России.

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