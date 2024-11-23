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Дональд Трамп выдвинул журналистку телеканала Fox News на должность главного врача США

12:59, 23 ноября 2024
Джанетт Нешейват является медицинским директором сети центров неотложной помощи CityMD в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Дональд Трамп выдвинул журналистку телеканала Fox News на должность главного врача США
Источник фото: zn.ua
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джанетт Нешейват на должность главного врача страны. Нешейват, которая является журналисткой телеканала Fox News и врачом, известна своей активной деятельностью в области профилактической медицины и общественного здоровья, сообщает Reuters.

«Доктор Нешейват является ярым защитником и сильным коммуникатором профилактической медицины и общественного здоровья. Она стремится обеспечить американцам доступ к качественному здравоохранению и верит в предоставление людям возможности брать на себя ответственность за свое здоровье, чтобы жить дольше и лучше», - заявил президент США.

Кроме того, Нешейват имеет опыт оказания медицинских услуг в сложных ситуациях, таких как пандемия коронавируса и стихийные бедствия, в частности ураганы и торнадо. Она также является медицинским директором сети центров неотложной помощи CityMD в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

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США Дональд Трамп

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