В Одессе и области ожидается сильный ветер – объявлен уровень опасности

Одесситов предупредили об опасных метеорологических явлениях.

В субботу, 23 ноября, в Одессе и области прогнозируется сильный северо-западный ветер. По данным Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, скорость порывов ветра может достигать 15-20 м/с.

Синоптики объявили І уровень опасности, что указывает на потенциальную опасность для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Гражданам рекомендуется быть осторожными и принять необходимые меры безопасности.

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