В Одесі та області очікується сильний вітер – оголошено рівень небезпеки

Одеситів попередили про небезпечні метеорологічні явища.

У суботу, 23 листопада, в Одесі та області прогнозується сильний північно-західний вітер. За даними Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, швидкість поривів вітру може досягати 15-20 м/с.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, що вказує на потенційну небезпеку для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Громадянам рекомендується бути обережними та вжити необхідних заходів безпеки.

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