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У Дніпрі сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки – вогнеборці врятували чотирьох осіб, серед яких двоє дітей

20:36, 23 листопада 2024
Чотирьох осіб евакуювали за допомогою автодрабини.
У Дніпрі сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки – вогнеборці врятували чотирьох осіб, серед яких двоє дітей
Фото: ДСНС
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У Дніпрі, на вулиці Семафорній, сталася пожежа в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння майна на третьому поверсі, площею 20 кв. м. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою автодрабини врятували чотирьох осіб, серед яких двоє жінок (1973 та 1983 року народження) та двоє дітей (2014 та 2016 року народження), спустивши їх із вікна на восьмому поверсі. Медична допомога врятовані не потребували.

Власник квартири, чоловік 1966 року народження, отримав отруєння продуктами горіння та був госпіталізований. Пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за дві години.

До гасіння пожежі було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

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ДСНС Дніпро пожежа

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