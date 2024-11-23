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На Закарпатті каміння заблокувало залізничну колію

10:17, 23 листопада 2024
В результаті зсуву каміння дві колісні пари зійшли з рейок.
На Закарпатті каміння заблокувало залізничну колію
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На Закарпатті з гори зійшло каміння, заблокувавши залізничну колію на ділянці між Сянками та Мукачевом. Через це рух потягів тимчасово зупинено, повідомляє Укрзалізниця.

Каміння впало на перегоні, заблокувавши електропоїзд. Дві колісні пари зійшли з рейок. На місці працює відновлювальна бригада.

На щастя, травмованих немає. У компанії зазначають, що швидкість потяга під час інциденту була нижчою за дозволену. Пасажирів доставили до місць призначення автотранспортом.

Для уникнення затримок потяг №59 Київ — Чоп направлено в об’їзд заблокованої ділянки. Роботи з відновлення руху тривають.

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Закарпаття Укрзалізниця

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