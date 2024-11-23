На Закарпатье камни заблокировали железнодорожные пути

В результате оползня камней две колесные пары сошли с рельсов.

На Закарпатье с горы сошли камни, заблокировав железнодорожные пути на участке между Сянками и Мукачево. Из-за этого движение поездов временно остановлено, сообщает Укрзализныця.

Камни упали на перегоне, заблокировав электропоезд. Две колесные пары сошли с рельсов. На месте работает восстановительная бригада.

К счастью, травмированных нет. В компании отмечают, что скорость поезда во время инцидента была ниже разрешенной. Пассажиров доставили к местам назначения автотранспортом.

Во избежание задержек поезд №59 Киев - Чоп направлен в объезд заблокированного участка. Работы по восстановлению движения продолжаются.

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