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В Днепре произошел пожар в квартире многоэтажки – пожарные спасли четырех человек, среди которых двое детей

20:36, 23 ноября 2024
Четырех человек эвакуировали с помощью автолестницы.
В Днепре произошел пожар в квартире многоэтажки – пожарные спасли четырех человек, среди которых двое детей
Фото: ГСЧС
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В Днепре, на улице Семафорной, произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. В Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании имущества на третьем этаже, площадью 20 кв. м. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью автолестницы спасли четырех человек, среди которых две женщины (1973 и 1983 года рождения) и двое детей (2014 и 2016 года рождения), спустив их из окна на восьмом этаже. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Владелец квартиры, мужчина 1966 года рождения, получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Пожар удалось ликвидировать менее чем за два часа.

К тушению пожара были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

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ГСЧС Днепр пожар

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