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Дональд Трамп висунув журналістку телеканалу Fox News на посаду головної лікарки США

12:59, 23 листопада 2024
Джанетт Нешейват є медичним директором мережі центрів невідкладної допомоги CityMD у Нью-Йорку та Нью-Джерсі.
Дональд Трамп висунув журналістку телеканалу Fox News на посаду головної лікарки США
Джерело фото: zn.ua
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Новообраний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Джанетт Нешейват на посаду головного лікаря країни. Нешейват, яка є журналісткою телеканалу Fox News і лікарем, відома своєю активною діяльністю в галузі профілактичної медицини та громадського здоров'я, повідомляє Reuters.

«Доктор Нешейват є затятим захисником і сильним комунікатором профілактичної медицини та громадського здоров'я. Вона прагне забезпечити американцям доступ до якісної охорони здоров'я і вірить у надання людям можливості брати на себе відповідальність за своє здоров'я, щоб жити довше й краще», — заявив президент США.

Крім того, Нешейват має досвід надання медичних послуг у складних ситуаціях, таких як пандемія коронавірусу та стихійні лиха, зокрема урагани та торнадо. Вона також є медичним директором мережі центрів невідкладної допомоги CityMD у Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

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США Дональд Трамп

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