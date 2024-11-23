Дональд Трамп висунув журналістку телеканалу Fox News на посаду головної лікарки США

Джанетт Нешейват є медичним директором мережі центрів невідкладної допомоги CityMD у Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Джерело фото: zn.ua

Новообраний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Джанетт Нешейват на посаду головного лікаря країни. Нешейват, яка є журналісткою телеканалу Fox News і лікарем, відома своєю активною діяльністю в галузі профілактичної медицини та громадського здоров'я, повідомляє Reuters.

«Доктор Нешейват є затятим захисником і сильним комунікатором профілактичної медицини та громадського здоров'я. Вона прагне забезпечити американцям доступ до якісної охорони здоров'я і вірить у надання людям можливості брати на себе відповідальність за своє здоров'я, щоб жити довше й краще», — заявив президент США.

Крім того, Нешейват має досвід надання медичних послуг у складних ситуаціях, таких як пандемія коронавірусу та стихійні лиха, зокрема урагани та торнадо. Вона також є медичним директором мережі центрів невідкладної допомоги CityMD у Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.