В Украине обновили порядок бронирования от мобилизации с критерием зарплаты от 20 тысяч гривен в месяц

Кабмин установил требования для критических предприятий до 2025 года.

Кабинет Министров Украины Украины опубликовал постановление №1332, которое вводит новые требования к подтверждению критичности предприятий для сохранения статуса бронирования их сотрудников. Согласно документу, предприятия с критическим статусом должны подтвердить свою критичность до 28 февраля 2025 года.

Согласно обновленным требованиям, для государственных и коммунальных предприятий, а также для предприятий с государственной долей более 50%, сохраняется критерий средней зарплаты, которая должна быть выше средней зарплаты в регионе за 4-й квартал 2021 года. Для других предприятий минимальный порог для средней зарплаты составляет 2,5 минимальных зарплат, или 20 тыс. грн в месяц. Кроме того, для сотрудников, претендующих на бронирование, их зарплата должна соответствовать этому порогу как минимум в течение одного месяца последнего квартала.

Важным нововведением является возможность лишения бронирования, если зарплата сотрудника будет меньше 2,5 минимальных зарплат в течение последнего отчетного квартала.

В правительстве также отметили, что за 10 дней после принятия постановления министерства и областные госадминистрации должны пересмотреть критерии для определения критически важных предприятий, согласовав их с Минэкономики и Минобороны. Министерствам и ведомствам будет предоставлено три месяца для пересмотра всех ранее выданных статусов критических предприятий.

После подтверждения статуса предприятие через портал «Дія» сможет подать новую заявку на бронирование своих сотрудников, а бронирование должно быть осуществлено в течение 72 часов.

Обновленный порядок также предусматривает возможность бронирования для сотрудников предприятий критической инфраструктуры, таких как ТЭК и аварийно-восстановительные бригады операторов связи, утвержденных Минцифры. В то же время из перечня были исключены подрядчики и предприятия, обслуживающие системы жизнеобеспечения.

Общее количество забронированных работников в Украине составляет около 850 тыс., которые работают в 20 тыс. компаний.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин изменил критерии бронирования - будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты в 20 тысяч грн.

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