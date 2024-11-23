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Стоимость аренды квартиры в Киеве составляет 68% средней зарплаты — исследование

16:26, 23 ноября 2024
По данным аналитиков, это на 6% выше, чем полгода назад.
Стоимость аренды квартиры в Киеве составляет 68% средней зарплаты — исследование
Иллюстративное изображение
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Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в ноябре 2024 года, что на 6% выше, чем полгода назад.

Такие цифры вытекают из совместного исследования доступности жилья ЛУН и Work.ua, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, по состоянию на ноябрь аренда однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в городе, двухкомнатной 100% (+11%), трехкомнатной 166% (+7% по сравнению с апрелем 2024 года).

Во Львове аренда однокомнатной обойдется в 80% (+6) средней зарплаты в регионе, двухкомнатной 89% (+5%), трехкомнатной 102% (+9%).

В Одессе – однокомнатные 43% (+8%), двухкомнатные 59% (+14%), трехкомнатные – 100% (+22%).

Самый высокий показатель – в Ужгороде (87%), самый низкий – в Харькове (21% зарплаты).

Как отмечают в ЛУН, если рассматривать этот показатель в мирное время, то чем меньше процент, тем выше уровень благосостояния в том или ином городе. Однако в условиях войны низкий уровень чаще связан с общей опасностью и может быть одним из факторов, почему часть людей не уезжает в более безопасные регионы.

В противоположность – очень высоким ценам на аренду однокомнатных в сравнительно безопасных Ужгороде (87%), Львове (80%), Ивано-Франковске (70% от средней зарплаты), данные исследования свидетельствуют, что стоимость аренды значительно превышает возможности людей ее снимать, сохраняя свое благосостояние на должном уровне.

По данным аналитиков ЛУН, в мире оптимальной практикой считается, когда расходы на жилье не превышают 30% общего месячного дохода.

В релизе отмечается, что общий аналитический интерактивный проект сравнивает средние зарплаты в городе с медианой аренды жилья. Графики доступны по всей Украине, данные учтены для каждого областного центра для одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

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Львов Киев Одесса

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