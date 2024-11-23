Стоимость аренды квартиры в Киеве составляет 68% средней зарплаты — исследование

По данным аналитиков, это на 6% выше, чем полгода назад.

Иллюстративное изображение

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в ноябре 2024 года, что на 6% выше, чем полгода назад.

Такие цифры вытекают из совместного исследования доступности жилья ЛУН и Work.ua, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, по состоянию на ноябрь аренда однокомнатной квартиры в столице составляет 68% средней зарплаты в городе, двухкомнатной 100% (+11%), трехкомнатной 166% (+7% по сравнению с апрелем 2024 года).

Во Львове аренда однокомнатной обойдется в 80% (+6) средней зарплаты в регионе, двухкомнатной 89% (+5%), трехкомнатной 102% (+9%).

В Одессе – однокомнатные 43% (+8%), двухкомнатные 59% (+14%), трехкомнатные – 100% (+22%).

Самый высокий показатель – в Ужгороде (87%), самый низкий – в Харькове (21% зарплаты).

Как отмечают в ЛУН, если рассматривать этот показатель в мирное время, то чем меньше процент, тем выше уровень благосостояния в том или ином городе. Однако в условиях войны низкий уровень чаще связан с общей опасностью и может быть одним из факторов, почему часть людей не уезжает в более безопасные регионы.

В противоположность – очень высоким ценам на аренду однокомнатных в сравнительно безопасных Ужгороде (87%), Львове (80%), Ивано-Франковске (70% от средней зарплаты), данные исследования свидетельствуют, что стоимость аренды значительно превышает возможности людей ее снимать, сохраняя свое благосостояние на должном уровне.

По данным аналитиков ЛУН, в мире оптимальной практикой считается, когда расходы на жилье не превышают 30% общего месячного дохода.

В релизе отмечается, что общий аналитический интерактивный проект сравнивает средние зарплаты в городе с медианой аренды жилья. Графики доступны по всей Украине, данные учтены для каждого областного центра для одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.