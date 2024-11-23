Разведка США рассекретила данные о политических убийствах, санкционированных Кремлем – Bloomberg

Агентство Bloomberg получило данные от дирекции Национальной разведки США, связанные с целенаправленными убийствами политических оппонентов Владимира Путина – об этом говорится в материале от 22 ноября.
По запросу журналиста Bloomberg отчет был частично рассекречен. Значительная часть текста остается засекреченной в целях безопасности.
«Сначала в Москве застрелили российского политика и ярого критика Кремля Бориса Немцова. Затем в Вашингтоне скончался бывший путинский медиакороль Михаил Лесин. Позже полиция заявила, что он скончался от ударов тупым предметом после того, как он неоднократно падал в гостиничном номере», - говорится в материале.
В отчете упоминается несколько резонансных случаев:
Джерело фото: Bloomberg
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