Разведка США рассекретила данные о политических убийствах, санкционированных Кремлем – Bloomberg

В отчете упоминается несколько резонансных случаев.

Источник фото: dni.gov

Агентство Bloomberg получило данные от дирекции Национальной разведки США, связанные с целенаправленными убийствами политических оппонентов Владимира Путина – об этом говорится в материале от 22 ноября.

По запросу журналиста Bloomberg отчет был частично рассекречен. Значительная часть текста остается засекреченной в целях безопасности.

«Сначала в Москве застрелили российского политика и ярого критика Кремля Бориса Немцова. Затем в Вашингтоне скончался бывший путинский медиакороль Михаил Лесин. Позже полиция заявила, что он скончался от ударов тупым предметом после того, как он неоднократно падал в гостиничном номере», - говорится в материале.

В отчете упоминается несколько резонансных случаев:

В 2004 году в Катаре убили бывшего главу Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева.

В 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко отравили радиоактивным полонием.

В 2012 году в Британии скончался российский бизнесмен Александр Перепеличный. Он считался одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками и умер незадолго до того, как должен был свидетельствовать об этом в суде.

Джерело фото: Bloomberg

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