Розвідка США розсекретила дані про політичні вбивства, санкціоновані Кремлем – Bloomberg

У звіті згадуються кілька резонансних випадків.

Джерело фото: dni.gov

Агентство Bloomberg отримало дані від дирекції Національної розвідки США, пов’язані із цілеспрямованими вбивствами політичних опонентів Володимира Путіна – про це йдеться в матеріалі від 22 листопада.

На запит журналіста Bloomberg звіт був частково розсекречений. Значна частина тексту залишається засекреченою в цілях безпеки.

«Спочатку в Москві застрелили російського політика і затятого критика Кремля Бориса Нємцова. Потім у Вашингтоні помер колишній путінський медіа-король Михайло Лесін. Пізніше поліція заявила, що він помер від ударів тупим предметом після того, як неодноразово падав у готельному номері», - йдеться у матеріалі.

У звіті згадуються кілька резонансних випадків:

У 2004 році в Катарі вбили колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва.

У 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм.

У 2012 році в Британії помер російський бізнесмен Олександр Перепеличний. Він вважався одним із ключових інформаторів у справі про можливе відмивання грошей у Європі російськими чиновниками і помер незадовго до того, як мав свідчити про це в суді.

Джерело фото: Bloomberg

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