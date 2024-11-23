Розвідка США розсекретила дані про політичні вбивства, санкціоновані Кремлем – Bloomberg

Агентство Bloomberg отримало дані від дирекції Національної розвідки США, пов’язані із цілеспрямованими вбивствами політичних опонентів Володимира Путіна – про це йдеться в матеріалі від 22 листопада.
На запит журналіста Bloomberg звіт був частково розсекречений. Значна частина тексту залишається засекреченою в цілях безпеки.
«Спочатку в Москві застрелили російського політика і затятого критика Кремля Бориса Нємцова. Потім у Вашингтоні помер колишній путінський медіа-король Михайло Лесін. Пізніше поліція заявила, що він помер від ударів тупим предметом після того, як неодноразово падав у готельному номері», - йдеться у матеріалі.
У звіті згадуються кілька резонансних випадків:
Джерело фото: Bloomberg
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