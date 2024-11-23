Практика судів
  1. У світі

Розвідка США розсекретила дані про політичні вбивства, санкціоновані Кремлем – Bloomberg

14:11, 23 листопада 2024
У звіті згадуються кілька резонансних випадків.
Розвідка США розсекретила дані про політичні вбивства, санкціоновані Кремлем – Bloomberg
Джерело фото: dni.gov
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Агентство Bloomberg отримало дані від дирекції Національної розвідки США, пов’язані із цілеспрямованими вбивствами політичних опонентів Володимира Путіна – про це йдеться в матеріалі від 22 листопада.

На запит журналіста Bloomberg звіт був частково розсекречений. Значна частина тексту залишається засекреченою в цілях безпеки.

«Спочатку в Москві застрелили російського політика і затятого критика Кремля Бориса Нємцова. Потім у Вашингтоні помер колишній путінський медіа-король Михайло Лесін. Пізніше поліція заявила, що він помер від ударів тупим предметом після того, як неодноразово падав у готельному номері», - йдеться у матеріалі.

У звіті згадуються кілька резонансних випадків:

  • У 2004 році в Катарі вбили колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва.
  • У 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм.
  • У 2012 році в Британії помер російський бізнесмен Олександр Перепеличний. Він вважався одним із ключових інформаторів у справі про можливе відмивання грошей у Європі російськими чиновниками і помер незадовго до того, як мав свідчити про це в суді.

Джерело фото: Bloomberg

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони виступило проти законопроекту про звільнення з військової служби мобілізованих хлопців до 25 років

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішив підтримати Міністерство оборони та відхилити законопроект про звільнення зі служби чоловіків, яким не виповнилося 25 років, але яких встигли мобілізувати.

Чоловік 8 років незаконно перебував під слідством та судом – Верховний Суд визначив, як рахувати період для розрахунку розміру відшкодування моральної шкоди

Апеляційний суд постановив стягнути з держави на користь чоловіка, який незаконно перебував під слідством та судом, моральну шкоду в розмірі 2 млн грн, але Верховний Суд вказав, що встановлення правильного періоду перебування особи під слідством і судом впливає на правильність визначення мінімального розміру моральної шкоди, і зменшив суму до 900 000 грн.

Засуджені до певних видів покарань будуть оплачувати витрати, пов’язані з виконанням судового рішення – Верховна Рада прийняла закон

Новим законом пропонується поєднати повноваження уповноваженого органу з питань пробації та державної виконавчої служби.

У парламенті пропонують визначити підстави для переведення військовослужбовців ЗСУ в резерв для реабілітації і відновлення

Для осіб, які мають вислугу військової служби під час воєнного стану 36 місяців, за умови перебування військових частин і підрозділів в районах ведення бойових дій чи участі в боях протягом 18 місяців, пропонується встановити умови переведення на службу у військовий оперативний резерв для реабілітації.

Верховна Рада схвалила законопроект про заборону зйомки на вулиці непублічних громадян, якщо вони проти цього

Журналісти, фотографи та оператори повинні будуть повідомляти непублічним особам про зйомку, а якщо людина не бажає потрапити на телеекран, то знімати її не можна – парламент схвалив законопроект за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду