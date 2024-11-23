Перелік тих, хто зможе отримати «тисячу Зеленського» через Укрпошту, сформує Мінсоцполітики

Жодних податків на отриману 1000 гривень нараховуватися не буде.

Уряд затвердив президентську програму виплати українцям 1 тисячі гривень. Допомога від держави за програмою «Зимова єПідтримка» є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.

Програма буде діяти упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Отримати її можна буде за допомогою застосунку Дія та картки «Національний кешбек». Для цього потрібно:

Як відкрити картку «Національний кешбек», якщо ще не маєте такої:

Її можна відкрити у одному з банків-партнерів програми «Національний кешбек» У Дії у розділі «Сервіси» потрібно буде активувати картку «Національного кешбеку» Далі потрібно буде обрати у застосунку Дія послугу «Зимова єПідтримка» Подайте заявку на отримання допомоги Очікуйте зарахування коштів

Як наголошують у Мінекономіки, відкриття та обслуговування картки «Національний кешбек» є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 гривень нараховуватися не буде.

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи зможуть отримати допомогу за допомогою «Укрпошти». Перелік тих, хто може отримати допомогу через «Укрпошту» сформує Міністерство соціальної політики України. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через «Укрпошту», не можуть подати заявку через Дію.

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