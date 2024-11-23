В Україні оприлюднено тисячі кримінальних справ, пов'язаних з Голодомором

МВС і Музей Голодомору оприлюднили тисячі кримінальних справ про наслідки голодів.

Фото: УНІАН

Міністерство внутрішніх справ України разом з Музеєм Голодомору оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов'язаних з наслідками Голодомору, які тепер доступні на електронній карті. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, оцифровано понад тисячу архівних справ, а також додано інформацію про документи, що були знищені у 1956 році.

«Ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою», — наголосив Клименко.

Тисячі українців пережили три великі голоди: у 1921-23, 1932-33 і 1946-47 роках. Щорічно в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів.

Хоча точна кількість жертв Голодоморів залишається невідомою, історики оцінюють, що загинуло мільйони українців. Зараз близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, і процес визнання прискорився в умовах повномасштабної війни.

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