Практика судів
  1. В Україні

В Україні оприлюднено тисячі кримінальних справ, пов'язаних з Голодомором

14:47, 23 листопада 2024
МВС і Музей Голодомору оприлюднили тисячі кримінальних справ про наслідки голодів.
В Україні оприлюднено тисячі кримінальних справ, пов'язаних з Голодомором
Фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ України разом з Музеєм Голодомору оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов'язаних з наслідками Голодомору, які тепер доступні на електронній карті. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, оцифровано понад тисячу архівних справ, а також додано інформацію про документи, що були знищені у 1956 році.

«Ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою», — наголосив Клименко.

Тисячі українців пережили три великі голоди: у 1921-23, 1932-33 і 1946-47 роках. Щорічно в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів.

Хоча точна кількість жертв Голодоморів залишається невідомою, історики оцінюють, що загинуло мільйони українців. Зараз близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, і процес визнання прискорився в умовах повномасштабної війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони виступило проти законопроекту про звільнення з військової служби мобілізованих хлопців до 25 років

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішив підтримати Міністерство оборони та відхилити законопроект про звільнення зі служби чоловіків, яким не виповнилося 25 років, але яких встигли мобілізувати.

Чоловік 8 років незаконно перебував під слідством та судом – Верховний Суд визначив, як рахувати період для розрахунку розміру відшкодування моральної шкоди

Апеляційний суд постановив стягнути з держави на користь чоловіка, який незаконно перебував під слідством та судом, моральну шкоду в розмірі 2 млн грн, але Верховний Суд вказав, що встановлення правильного періоду перебування особи під слідством і судом впливає на правильність визначення мінімального розміру моральної шкоди, і зменшив суму до 900 000 грн.

Засуджені до певних видів покарань будуть оплачувати витрати, пов’язані з виконанням судового рішення – Верховна Рада прийняла закон

Новим законом пропонується поєднати повноваження уповноваженого органу з питань пробації та державної виконавчої служби.

У парламенті пропонують визначити підстави для переведення військовослужбовців ЗСУ в резерв для реабілітації і відновлення

Для осіб, які мають вислугу військової служби під час воєнного стану 36 місяців, за умови перебування військових частин і підрозділів в районах ведення бойових дій чи участі в боях протягом 18 місяців, пропонується встановити умови переведення на службу у військовий оперативний резерв для реабілітації.

Верховна Рада схвалила законопроект про заборону зйомки на вулиці непублічних громадян, якщо вони проти цього

Журналісти, фотографи та оператори повинні будуть повідомляти непублічним особам про зйомку, а якщо людина не бажає потрапити на телеекран, то знімати її не можна – парламент схвалив законопроект за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду