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Кабмін встановив 28 лютого 2025 року кінцевим терміном підтвердження критичності підприємств для можливості бронювання

13:17, 23 листопада 2024
Підприємства повинні підтвердити свою критичність через «Дія» для збереження бронювання своїх співробітників.
Кабмін встановив 28 лютого 2025 року кінцевим терміном підтвердження критичності підприємств для можливості бронювання
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні оновили порядок бронювання від мобілізації з критерієм зарплати від 20 тисяч гривень на місяць. Кабінет Міністрів України опублікував постанову №1332, яка вводить нові вимоги до підтвердження критичності підприємств для збереження статусу бронювання їхніх співробітників з використанням державного порталу «Дія», що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, до 28 лютого 2025 року для збереження заброньованими їхніх співробітників.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України постановляє установити, що:

1) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.;

2) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.;

3) анулювання відстрочок, зазначених у підпункті 1 цього пункту, здійснюється у разі:

  • закінчення строку їх дії;
  • завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
  • позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємства, установи та організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
  • звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації);
  • тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством, установою, організацією;
  • обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
  • надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
  • припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;
  • невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

У випадках, зазначених в абзацах третьому — одинадцятому цього підпункту, анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Міністерства економіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Відповідно до зазначеного рішення органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у п’ятиденний строк з дня його прийняття вилучають у військовозобов’язаного витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання військовозобов’язаного та надсилають його територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідному підрозділу Центрального управління та/або регіональному органу Служби безпеки, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки, відповідному підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони).

Міністерство економіки надсилає рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, іншим державним органам, зазначеним у абзаці дванадцятому цього підпункту, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони (Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міністерства оборони).

Надана військовозобов’язаному рішенням Міністерства економіки відстрочка, строк дії якої не закінчився, вважається анульованою з дня прийняття Міністерством економіки іншого рішення про бронювання такого військовозобов’язаного;

4) органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення/відновлення дії трудового договору подають Пенсійному фонду України відповідні відомості через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;

5) строк дії рішень щодо визнання підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, які є чинними станом на дату набрання чинності цією постановою, але строк дії яких закінчується до 30 листопада 2024 р. (включно), продовжується до 31 грудня 2024 року.

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Кабінет Міністрів України підприємець Дія мобілізація бронювання

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