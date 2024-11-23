Кабмин установил 28 февраля 2025 года конечным сроком подтверждения критичности предприятий для возможности бронирования

До 28 февраля 2025 года предприятия должны подтвердить свою критичность через «Дія» для сохранения бронирования своих сотрудников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине обновили порядок бронирования от мобилизации с критерием зарплаты от 20 тысяч гривен в месяц. Кабинет Министров Украины опубликовал постановление №1332, которое вводит новые требования к подтверждению критичности предприятий для сохранения статуса бронирования их сотрудников с использованием государственного портала «Дія», предусматривающее необходимость подтверждения критичности всеми предприятиями, которые имеют сегодня этот статус, до 28 февраля 2025 года для сохранения забронированными их сотрудников.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины постановляет установить, что:

1) отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 г;

2) отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 г.;

3) аннулирование отсрочек, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, осуществляется в случае:

окончания срока их действия;

завершения предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

лишения предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, который принял решение об определении таких предприятия, учреждения и организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации);

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием, учреждением, организацией;

обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированным процессом (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

В случаях, указанных в абзацах третьем - одиннадцатом настоящего подпункта, аннулирование отсрочки осуществляется по решению Министерства экономики на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации. В соответствии с указанным решением органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в пятидневный срок со дня его принятия изымают у военнообязанного выписку из приказа Министерства экономики о бронировании военнообязанного и направляют его территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный состоит на воинском учете (соответствующему подразделению Центрального управления и / или региональному органу Службы безопасности, отп

Министерство экономики направляет решение об аннулировании отсрочки органам государственной власти, другим государственным органам, указанным в абзаце двенадцатом настоящего подпункта, а также Министерству цифровой трансформации и Министерству обороны (Службе безопасности, Службе внешней разведки, разведывательному органу Министерства обороны).

Предоставленная военнообязанному решением Министерства экономики отсрочка, срок действия которой не закончился, считается аннулированной со дня принятия Министерством экономики другого решения о бронировании такого военнообязанного;

4) органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, не позднее чем в течение следующего дня после принятия работника на работу, перемещение его из одного структурного подразделения в другое или перевод на другую постоянную;

5) срок действия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, которые действуют по состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления, но срок действия которых заканчивается до 30 ноября 2024 (включительно), продолжается до 31 декабря 2024 года.

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