Мэтт Гетц, снявший свою кандидатуру на должность Генпрокурора, не собирается возвращаться в Конгресс

Мэтт Гетц открыл аккаунт на Cameo после отказа от кандидатуры на генпрокурора.

Фото: AP

Бывший конгрессмен Мэтт Гетц, который снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора, объявил, что не собирается возвращаться в Конгресс. Довыборы в его округе состоятся 1 апреля 2025 года (нет, это не шутка), сообщает Politico.

Сам Гетц уже ищет себе заработок и решил пойти по стопам своего изгнанного из Конгресса коллеги Джорджа Сантоса: завел аккаунт на сайте Cameo, где третьесортные актеры и знаменитости записывают видеопоздравления.

В описании аккаунта Гетца написано: «Я служил в Конгрессе. Трамп выбрал меня генпрокурором (но не сложилось). Однажды я уволил спикера Палаты представителей». Заказать короткий ролик с Гетцем можно за 250-500 долларов.

Напомним, Дональд Трамп, после того, как бывший конгрессмен Мэтт Гетц снял кандидатуру на пост генерального прокурора США, выдвинул Пэм Бонди на должность генпрокурора США.

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