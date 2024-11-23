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Чехия планирует отказаться от импорта российских нефтепродуктов с 2025 года

12:41, 23 ноября 2024
Чехия не возобновит специальное разрешение на импорт российских нефтепродуктов после 2024 года.
Чехия планирует отказаться от импорта российских нефтепродуктов с 2025 года
Фото: Youtube
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Чехия не планирует продлевать разрешение на импорт нефтепродуктов российского происхождения после завершения его действия в 2024 году, сообщает Reuters. Это решение является частью стратегии постепенного уменьшения зависимости страны от российской энергетики.

Ранее Чехия получила специальное разрешение от ЕС на импорт российских нефтепродуктов для обеспечения стабильности энергетического рынка. Однако, начиная с 2025 года, страна намерена полностью отказаться от этого импорта.

Европейский Союз запретил импорт большинства российской нефти после вторжения России в Украину, но Чехия, Словакия и Венгрия воспользовались исключениями из-за дефицита альтернативных поставок. Чехия получала российские продукты переработки нефти, в основном через компанию Slovnaft, словацкое подразделение венгерской нефтегазовой группы MOL.

Однако срок действия этого исключения истекает 5 декабря, и чешская сторона заявила, что не намерена его продлевать. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что страна активно работает над обеспечением альтернативных источников поставок нефтепродуктов, чтобы не зависеть от российской энергетики.

Правительства Чехии также осуществляют модернизацию трубопровода из Италии в Германию для увеличения транспортировки нефти и планируют полностью отказаться от российской сырой нефти к середине 2025 года.

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