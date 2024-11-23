В США расследуют серию ограблений звезд спорта – след ведет к международной преступной сети

ФБР расследует кражи в домах Трэвиса Келси и Патрика Махоумса.

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Серия краж со взломом в домах профессиональных спортсменов в США может быть связана с международной преступной группой. Среди пострадавших - звезды НФЛ Трэвис Келси и Патрик Махоумс, а также баскетболист НБА Бобби Портис.

По данным BBC, Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает возможную причастность транснациональной преступной сети, связанной со странами Южной Америки. Однако эксперты не исключают, что за кражами могут стоять местные группировки.

Кражи произошли в разных штатах:

Дом Трэвиса Келси ограбили 7 октября, когда он играл за «Канзас-Сити Чифс». Воры похитили $20 тысяч наличными.

У игрока «Dallas Cowboys» Линвала Джозефа кража произошла на этой неделе.

Бобби Портиса из команды «Милуоки Бакс» ограбили ранее в этом месяце.

Преступники, вероятно, используют социальные сети и публичные расписания, чтобы узнать, когда спортсмены отсутствуют дома. Они маскируются под работников обслуживания или курьеров, а в дома проникают через боковые двери или окна.

Лига уже предупредила игроков об опасности. В специальной записке отмечается, что организованные группы ведут наблюдение за жильем спортсменов и могут пользоваться высокой квалификацией для обхода охранных систем.

Майкл Табман, бывший агент ФБР, отметил, что местные преступники также могут быть причастны. «Это могут быть люди, которые просто знают, что спортсмены участвуют в матчах и не бывают дома», - сказал он.

Полиция уже вернула один из похищенных предметов - часы из дома Трэвиса Келси. Участие ФБР указывает на то, что преступления могут быть частью более масштабной операции.

Правоохранители продолжают работать над отслеживанием украденного имущества, чтобы выйти на след организаторов.

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