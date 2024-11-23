Практика судів
  1. У світі

У США розслідують серію пограбувань зірок спорту – слід веде до міжнародної злочинної мережі

20:54, 23 листопада 2024
ФБР розслідує крадіжки у будинках Тревіса Келсі та Патріка Махоумса.
У США розслідують серію пограбувань зірок спорту – слід веде до міжнародної злочинної мережі
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Серія крадіжок зі зломом у будинках професійних спортсменів у США може бути пов’язана з міжнародною злочинною групою. Серед постраждалих — зірки НФЛ Тревіс Келсі та Патрік Махоумс, а також баскетболіст НБА Боббі Портіс.

За даними BBC, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вивчає можливу причетність транснаціональної злочинної мережі, пов’язаної з країнами Південної Америки. Однак експерти не виключають, що за крадіжками можуть стояти місцеві угруповання.

Крадіжки сталися у різних штатах:

  • Будинок Тревіса Келсі пограбували 7 жовтня, коли він грав за «Канзас-Сіті Чіфс». Злодії викрали $20 тисяч готівкою.
  • У гравця «Dallas Cowboys» Лінвала Джозефа крадіжка сталася цього тижня.
  • Боббі Портіса з команди «Мілуокі Бакс» пограбували раніше цього місяця.

Злочинці, ймовірно, використовують соціальні мережі та публічні розклади, щоб дізнатися, коли спортсмени відсутні вдома. Вони маскуються під працівників обслуговування чи кур’єрів, а до будинків проникають через бічні двері або вікна.

Ліга вже попередила гравців про небезпеку. У спеціальній записці наголошується, що організовані групи ведуть спостереження за житлом спортсменів і можуть користуватися високою кваліфікацією для обходу охоронних систем.

Майкл Табман, колишній агент ФБР, зазначив, що місцеві злочинці також можуть бути причетними. «Це можуть бути люди, які просто знають, що спортсмени беруть участь у матчах і не бувають вдома», — сказав він.

Поліція вже повернула один із викрадених предметів — годинник із будинку Тревіса Келсі. Участь ФБР вказує на те, що злочини можуть бути частиною більш масштабної операції.

Правоохоронці продовжують працювати над відстеженням украденого майна, щоб вийти на слід організаторів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США крадіжка досудове розслідування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю – Рада схвалила законопроект

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Державного реєстру військовослужбовців і присвоєння військовим Military ID

У кожного військовослужбовця буде унікальний ідентифікатор Military ID.

Знімати арешт з рахунків планують автоматично – Верховна Рада схвалила законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Прийнятий за основу законопроект передбачає автоматичне зняття арешту з рахунку після здійснення платежу за сигналом платіжної системи.

Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, встановили умови повернення на службу.

Президент підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК

При підготовці до прийняття в цілому з законопроекту про МСЕК зникла анонсована норма про право особи брати участь у засіданні МСЕК онлайн, а з урахуванням ліквідації МСЕК з 2025 року поки незрозуміло, як співвідноситься новий закон з реформою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду