У США розслідують серію пограбувань зірок спорту – слід веде до міжнародної злочинної мережі

ФБР розслідує крадіжки у будинках Тревіса Келсі та Патріка Махоумса.

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Серія крадіжок зі зломом у будинках професійних спортсменів у США може бути пов’язана з міжнародною злочинною групою. Серед постраждалих — зірки НФЛ Тревіс Келсі та Патрік Махоумс, а також баскетболіст НБА Боббі Портіс.

За даними BBC, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вивчає можливу причетність транснаціональної злочинної мережі, пов’язаної з країнами Південної Америки. Однак експерти не виключають, що за крадіжками можуть стояти місцеві угруповання.

Крадіжки сталися у різних штатах:

Будинок Тревіса Келсі пограбували 7 жовтня, коли він грав за «Канзас-Сіті Чіфс». Злодії викрали $20 тисяч готівкою.

У гравця «Dallas Cowboys» Лінвала Джозефа крадіжка сталася цього тижня.

Боббі Портіса з команди «Мілуокі Бакс» пограбували раніше цього місяця.

Злочинці, ймовірно, використовують соціальні мережі та публічні розклади, щоб дізнатися, коли спортсмени відсутні вдома. Вони маскуються під працівників обслуговування чи кур’єрів, а до будинків проникають через бічні двері або вікна.

Ліга вже попередила гравців про небезпеку. У спеціальній записці наголошується, що організовані групи ведуть спостереження за житлом спортсменів і можуть користуватися високою кваліфікацією для обходу охоронних систем.

Майкл Табман, колишній агент ФБР, зазначив, що місцеві злочинці також можуть бути причетними. «Це можуть бути люди, які просто знають, що спортсмени беруть участь у матчах і не бувають вдома», — сказав він.

Поліція вже повернула один із викрадених предметів — годинник із будинку Тревіса Келсі. Участь ФБР вказує на те, що злочини можуть бути частиною більш масштабної операції.

Правоохоронці продовжують працювати над відстеженням украденого майна, щоб вийти на слід організаторів.

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