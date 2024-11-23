Литва фінансуватиме виробництво українських далекобійних дронів

Україна та Литва підписали угоду про фінансування виробництва безпілотників для ЗСУ.

Фото: Facebook / Rustem Umerov

Литва надасть фінансування для виробництва українських далекобійних безпілотників. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння був підписаний сьогодні у Вільнюсі між міністром оборони України Рустемом Умєровим та міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. Про це повідомив міністром оборони України.

«Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами», – зазначив Умєров.

Литовська сторона вже працює над завершенням необхідних бюрократичних процедур, і перші кошти на підтримку цього проекту планують надіслати найближчим часом.

Окрім підписання Меморандуму, під час зустрічі обговорювали ключові напрямки співпраці на 2025 рік, зокрема підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасами, засобами ППО та розвиток оборонної промисловості.

Ця угода є важливим кроком у зміцненні стратегічного партнерства між Україною та Литвою у сфері оборони.

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