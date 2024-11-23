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На Львівщині запрацювала мобільна аптека для мешканців віддалених сіл

22:00, 23 листопада 2024
Забезпечено доступ до медикаментів у 26 селах Львівщини.
На Львівщині запрацювала мобільна аптека для мешканців віддалених сіл
Джерело фото: Мінреінтеграції
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Жителі 26 сіл Львівської області отримали доступ до медикаментів завдяки запуску мобільної аптеки, яка курсуватиме Дрогобицьким (17 сіл) і Самбірським (9 сіл) районами. Про це повідомила Львівська обласна рада.

Пересувний аптечний пункт оснащений усім необхідним для зберігання та транспортування лікарських засобів. Його головна мета — допомогти літнім людям і важкохворим пацієнтам, які не мають можливості самостійно дістатися до стаціонарних аптек.

Мобільна аптека виїжджатиме до населених пунктів раз на тиждень. У мешканців буде можливість отримати препарати за програмою «Доступні ліки» за електронним рецептом, а також придбати безрецептурні медикаменти.

Львівщина стала 13-м регіоном України, що приєднався до урядової ініціативи із запуску мобільних аптечних пунктів.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє ліцензованим роздрібним продавцям лікарських засобів створювати мобільні аптеки для обслуговування сільської місцевості та прифронтових територій у період воєнного стану.

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Львів

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