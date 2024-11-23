Запорізька АЕС уникнула блекауту – енергетики відновили лінію

Енергетики відновили живлення Запорізької АЕС після обстрілів.

Джерело фото: SNA/IMAGO

Високовольтну лінію електропередач, яка з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію з об’єднаною енергосистемою України, відновлено після пошкоджень, завданих обстрілами. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Протягом тижня ЗАЕС двічі була на межі блекауту через інтенсивні атаки ворога.

«Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Вдячний енергетикам за роботу. Але ситуація на станції залишається загрозливою. Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Запорізька АЕС залишається найбільшою атомною станцією в Європі, але її безпека під окупацією залишається критичним викликом.

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