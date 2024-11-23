Повернення викрадених українських дітей – це боротьба з «триглавим драконом» – ГУР

Росія використовує 50 програм для асиміляції викрадених українських дітей.

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Росія активно намагається знищити українську ідентичність серед викрадених дітей з окупованих територій України. У РФ діють близько 50 спеціальних програм, спрямованих на асиміляцію та руйнування національної самоідентифікації українських дітей і молоді.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час форуму «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

За його словами, повернення викрадених дітей є надзвичайно складним процесом.

«Вивезення наших дітей починалось нібито на відпочинок, на лікування, на навчання, а потім відбувалась передача їх у російські сім’ї, щоб потім повністю їх асимілювати в російську пропаганду, в російське суспільство. [...] Звільнити українських дітей дуже непросто. Ми повертаємо буквально одиниці: кожну дитину треба фактично виривати з пазурів цього триглавого дракона», — наголосив Скібіцький.

Він зазначив, що ГУР МО України у співпраці з іншими державними органами документує всі факти злочинів Росії проти українських дітей.

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