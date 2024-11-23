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Возвращение похищенных украинских детей - это борьба с «трехглавым драконом» – ГУР

11:29, 23 ноября 2024
Россия использует 50 программ для ассимиляции похищенных украинских детей.
Возвращение похищенных украинских детей - это борьба с «трехглавым драконом» – ГУР
Источник фото: Getty Images
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Россия активно пытается уничтожить украинскую идентичность среди похищенных детей с оккупированных территорий Украины. В РФ действуют около 50 специальных программ, направленных на ассимиляцию и разрушение национальной самоидентификации украинских детей и молодежи.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время форума «Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны».

По его словам, возвращение похищенных детей является чрезвычайно сложным процессом.

«Вывоз наших детей начинался якобы на отдых, на лечение, на обучение, а затем происходила передача их в российские семьи, чтобы потом полностью их ассимилировать в российскую пропаганду, в российское общество. [...] Освободить украинских детей очень непросто. Мы возвращаем буквально единицы: каждого ребенка надо фактически вырывать из когтей этого трехглавого дракона», - подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что ГУР МО Украины в сотрудничестве с другими государственными органами документирует все факты преступлений России против украинских детей.

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