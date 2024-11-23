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Польские фермеры начали забастовку и заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

10:53, 23 ноября 2024
Польские фермеры начали забастовку возле пункта пропуска «Медика - Шегини» и выдвинули два требования.
Польские фермеры начали забастовку и заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Фото: RMF24
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23 ноября утром польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска «Медика - Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщает RMF24. Протестуя, фермеры выдвинули два требования.

Первое требование касается сохранения уровня сельскохозяйственного налога на 2024 год на уровне 2023 года. Второе - беспокойство относительно возможного подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай). Фермеры выразили намерение оказать давление на правительство, чтобы это соглашение не состоялось.

В рамках блокады протестующие перекрыли национальную дорогу 28. Они не пропускают грузовики, движущиеся из Украины, а грузовики, которые едут из Польши, пропускаются только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы и гуманитарные грузы могут передвигаться без ограничений.

Представитель Подкарпатского воеводства Бартош Губернат пояснил, что по сохранению налога готовится законопроект, но из-за нехватки средств в бюджете его процедура временно приостановлена. Он также добавил, что фермеры, пострадавшие от природных катастроф, могут получить финансовую помощь.

Фермеры отметили, что, если соглашение с МЕРКОСУР все же будет подписано, они готовы продолжать протест до конца года.

Сегодня около 10:00 польские протестующие начали блокирование пункта пропуска «Медика-Шегини». По информации Государственной пограничной службы Украины, акция планируется на 48 часов с возможностью продолжения.

Сейчас перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается накопления грузовиков. На въезд в Украину ожидают около 150 грузовиков.

Ограничения предусматривают:

- транспортные средства весом более 3,5 тонны не будут пропускаться на въезд в Польшу;
- на выезд из Польши грузовики будут пропускаться по одному в час.

Легковые автомобили и автобусы ограничения не касаются.

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Польша

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