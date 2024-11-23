В Одессе произошел масштабный пожар в складском здании

В Хаджибейском районе Одессы ликвидирован огонь на площади 1600 м².

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Ночью 23 ноября в Хаджибейском районе Одессы, на улице Боровского, произошел пожар в складском здании. Благодаря слаженным действиям спасателей, огонь удалось ликвидировать за два часа.

По сообщению Главного управления ГСЧС в Одесской области, пожар распространился быстро из-за сильных порывов ветра, охватив площадь 1600 м². Однако, к счастью, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 20 единиц техники и 74 пожарных от ГСЧС, а также 2 единицы техники и 4 человека личного состава от Ассоциации добровольных пожарных Украины. Кроме того, были привлечены подразделения Коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба» Одесского городского совета и Национальной гвардии Украины.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.