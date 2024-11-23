Правительство утвердило план реализации Стратегии морской безопасности Украины

Кабинет Министров Украины утвердил план реализации Стратегии морской безопасности, разработанный Министерством обороны. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, это важный шаг для укрепления морской безопасности государства.
Документ предусматривает выполнение задач, определенных Стратегией, одобренной Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и утвержденной Указом Президента.
Основные задачи плана включают:
Ранее сообщалось, что Правительство создало рабочую группу для координации Стратегии морской безопасности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.