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Правительство утвердило план реализации Стратегии морской безопасности Украины

10:35, 23 ноября 2024
Кабмин утвердил план по усилению оборонных возможностей.
Правительство утвердило план реализации Стратегии морской безопасности Украины
Фото: Морская охрана
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Кабинет Министров Украины утвердил план реализации Стратегии морской безопасности, разработанный Министерством обороны. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, это важный шаг для укрепления морской безопасности государства.

Документ предусматривает выполнение задач, определенных Стратегией, одобренной Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и утвержденной Указом Президента.

Основные задачи плана включают:

  • усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, а также Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и Морской охраны Государственной пограничной службы для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;
  • деоккупацию временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;
  • получение компенсаций за потери, причиненные агрессором, и восстановление поврежденной морской и речной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Правительство создало рабочую группу для координации Стратегии морской безопасности.

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Кабинет Министров Украины

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