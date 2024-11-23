Дональд Трамп определился с назначением Скотта Бессента министром финансов США

Новоизбранный президент Трамп избрал ключевого советника Скотта Бессента министром финансов США.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Скотта Бессента на должность министра финансов Соединенных Штатов. Об этом Трамп сообщил через социальную сеть Truth Social.

Президент отметил, что ему «очень приятно номинировать Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов». Трамп подчеркнул, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области экономики и геополитики, а также решительным сторонником идеи «Америка превыше всего».

62-летний Бессент, который был ключевым экономическим советником Трампа во время предвыборной кампании, разрабатывал экономическую политику и готовил важные речи для кандидата. По информации Bloomberg, Бессент известен своими взглядами на валютную политику США. Хотя он не поддерживает активного обесценивания доллара, он неоднократно заявлял, что некоторые экономические меры, в частности тарифы, могут привести к укреплению доллара.

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