Дональд Трамп визначився з призначенням Скотта Бессента міністром фінансів США

Новообраний президент Трамп обрав ключового радника Скотта Бессента міністром фінансів США.

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Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Скотта Бессента на посаду міністра фінансів Сполучених Штатів. Про це Трамп повідомив через соціальну мережу Truth Social.

Президент зазначив, що йому «дуже приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го міністра фінансів». Трамп підкреслив, що Бессент є одним з провідних міжнародних інвесторів і стратегів в галузі економіки та геополітики, а також рішучим прихильником ідеї «Америка понад усе».

62-річний Бессент, який був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії, розробляв економічну політику та готував важливі промови для кандидата. За інформацією Bloomberg, Бессент відомий своїми поглядами на валютну політику США. Хоча він не підтримує активного знецінення долара, він неодноразово заявляв, що деякі економічні заходи, зокрема тарифи, можуть призвести до зміцнення долара.

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