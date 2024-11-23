Уряд затвердив план реалізації Стратегії морської безпеки України

Кабінет Міністрів України затвердив план реалізації Стратегії морської безпеки, розроблений Міністерством оборони. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, це важливий крок для зміцнення морської безпеки держави.
Документ передбачає виконання завдань, визначених Стратегією, схваленою Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) та затвердженою Указом Президента.
Основні завдання плану включають:
Раніше повідомлялося, що Уряд створив робочу групу для координації Стратегії морської безпеки.
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