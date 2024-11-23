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Уряд затвердив план реалізації Стратегії морської безпеки України

10:35, 23 листопада 2024
Кабмін затвердив план щодо посилення оборонних спроможностей.
Уряд затвердив план реалізації Стратегії морської безпеки України
Фото: Морська охорона
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Кабінет Міністрів України затвердив план реалізації Стратегії морської безпеки, розроблений Міністерством оборони. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, це важливий крок для зміцнення морської безпеки держави.

Документ передбачає виконання завдань, визначених Стратегією, схваленою Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) та затвердженою Указом Президента.

Основні завдання плану включають:

  • посилення спроможності сектору безпеки та оборони України, а також Військово-морських сил Збройних Сил України та Морської охорони Державної прикордонної служби для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці;
  • деокупацію тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України;
  • отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, та відновлення пошкодженої морської та річкової інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Уряд створив робочу групу для координації Стратегії морської безпеки.

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Кабінет Міністрів України

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