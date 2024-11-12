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Уряд створив робочу групу для координації Стратегії морської безпеки

11:08, 12 листопада 2024
Кабмін створив робочу групу для покращення та моніторингу морської безпеки.
Уряд створив робочу групу для координації Стратегії морської безпеки
Джерело фото: ukrinform
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Кабінет Міністрів України утворив Міжвідомчу робочу групу для координації виконання Стратегії морської безпеки, затвердивши її положення та склад. Ця група об’єднуватиме зусилля державних установ і експертів для комплексної реалізації морської безпекової політики. Про це пише Мінобори.

Основні завдання групи включають:

  • розробку порядку моніторингу Стратегії та надання пропозицій для її вдосконалення;
  • аналіз проблемних питань у сфері морської безпеки та розробку рішень;
  • підготовку пропозицій для покращення законодавства;
  • координацію роботи державних органів, установ та організацій.

Група матиме повноваження організовувати експертні обговорення, залучати спеціалістів, а також аналізувати виконання Стратегії. Крім представників державних органів, до роботи залучатимуться місцеві органи та незалежні експерти. Особлива увага буде приділятися міжнародній співпраці та обміну досвідом із провідними морськими державами.

Координацію роботи групи здійснюватиме Міністерство оборони. Створення групи відбулося на виконання рішення РНБО від 17 липня 2024 року, затвердженого указом Президента України № 468/2024. Засідання проводитимуться щоквартально, з можливістю онлайн-формату для оперативного реагування.

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ЗСУ Кабінет Міністрів України Міноборони

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