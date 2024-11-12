Правительство создало рабочую группу для координации Стратегии морской безопасности

Кабмин создал рабочую группу для улучшения и мониторинга морской безопасности.

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Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу для координации выполнения Стратегии морской безопасности, утвердив ее положение и состав. Эта группа будет объединять усилия государственных учреждений и экспертов для комплексной реализации морской политики безопасности. Об этом пишет Миноборы.

Основные задачи группы включают:

разработку порядка мониторинга Стратегии и предоставление предложений для ее совершенствования;

анализ проблемных вопросов в сфере морской безопасности и разработку решений;

подготовку предложений для улучшения законодательства;

координацию работы государственных органов, учреждений и организаций.

Группа будет иметь полномочия организовывать экспертные обсуждения, привлекать специалистов, а также анализировать выполнение Стратегии. Кроме представителей государственных органов, к работе будут привлекаться местные органы и независимые эксперты. Особое внимание будет уделяться международному сотрудничеству и обмену опытом с ведущими морскими государствами.

Координацию работы группы будет осуществлять Министерство обороны. Создание группы произошло во исполнение решения СНБО от 17 июля 2024 года, утвержденного указом Президента Украины № 468/2024. Заседания будут проводиться ежеквартально, с возможностью онлайн-формата для оперативного реагирования.

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