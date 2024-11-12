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Проект Госбюджета-2025 ко второму чтению — что изменили в главной смете страны

10:50, 12 ноября 2024
Изменения относятся к 40 миллиардам гривен Дорожного фонда, зарплатам прокуроров и налогу на доходы физических лиц в общинах.
Проект Госбюджета-2025 ко второму чтению — что изменили в главной смете страны
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Народная депутат от фракции «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная рассказала об основных изменениях в проект Государственного бюджета до второго чтения.

В частности, в главной смете страны изменения касаются 40 миллиардов гривен Дорожного фонда, зарплаты прокуроров и налога на доходы физических лиц в общинах.

«Если мы говорим об изменениях, которые претерпел Проект бюджета между первым чтением и тем, как мы его передали в Кабмин, то, в первую очередь, изменения касались того, что все ресурсы Дорожного фонда (около 43,2 миллиарда гривен) мы предложили передать в общий фонд государственного бюджета, что и произошло», — отметила депутат в эфире телемарафона.

Вторым изменением является привязка зарплат прокуроров к прожиточному минимуму.

«В проекте бюджета, который подавался правительством, планировалось привязать к прожиточному минимуму 2102 гривны. Соответствующие предложения народных депутатов касались того, чтобы для прокуроров снизить уровень прожиточного минимума, что повлекло за собой снижение их заработных плат. Это было поддержано в зале», – указала Леся Забуранная.

Следующим фактором являются предложения народных депутатов по обращению с НДФЛ в регионах.

«То есть были предложения относительно того, чтобы оставлять реверсную дотацию в регионах (около 12 миллиардов гривен) и пересмотреть возможность не изымать на местах 4% дополнительных НДФЛ за счет компенсации разницы в тарифах», — резюмировала парламентарий.

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