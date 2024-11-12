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Проект Держбюджету-2025 до другого читання — що змінили у головному кошторисі країни

10:50, 12 листопада 2024
Зміни стосуються 40 мільярдів гривень Дорожнього фонду, зарплат прокурорів та податком на доходи фізичних осіб у громадах.
Проект Держбюджету-2025 до другого читання — що змінили у головному кошторисі країни
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Народна депутатка від фракції «Слуга Народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна розповіла про основні зміни до проекту Державного бюджету до другого читання.

Зокрема, у головному кошторисі країни зміни стосуються 40 мільярдів гривень Дорожнього фонду, зарплат прокурорів та податком на доходи фізичних осіб у громадах.

«Якщо ми говоримо про зміни, які зазнав Проект бюджету між першим читанням і тим, як ми його передали у Кабмін, то, в першу чергу, зміни стосувались того, що усі ресурси Дорожнього фонду (близько 43,2 мільярдів гривень) ми запропонували передати до загального фонду державного бюджету, що і сталося», — зазначила депутатка в ефірі телемарафону.

Другою зміною є прив’язка зарплат прокурорів до прожиткового мінімуму.

«У проекті бюджету, який подавався урядом, планувалося прив’язати до прожиткового мінімуму 2102 гривні. Відповідні пропозиції народних депутатів стосувалися того, щоб для прокурорів знизити рівень прожиткового мінімуму, що викликало зниження їх заробітних плат. Це було підтримано у залі», — вказала Леся Забуранна.

Наступним фактором є пропозиції народних депутатів щодо поводження з ПДФО у регіонах.

«Тобто, були пропозиції щодо того, щоб залишати реверсну дотацію у регіонах (близько 12 мільярдів гривень) і переглянути можливість не вилучати на місцях 4% додаткових ПДФО за рахунок компенсації різниці у тарифах», — резюмувала парламентарка.

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бюджет держбюджет

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