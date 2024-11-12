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Київська поліцейська здобула бронзу на чемпіонаті з бодібілдингу, фото

10:30, 12 листопада 2024
Елізабет Мазур стала бронзовою призеркою Відкритого чемпіонату України з бодибілдингу.
Київська поліцейська здобула бронзу на чемпіонаті з бодібілдингу, фото
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Інспекторка патрульної поліції Києва Елізабет Мазур виборола бронзу на Відкритому чемпіонаті України з бодибілдингу WABBA 2024, який відбувся у Львові. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України.

«Для неї це був дебют у професійних змаганнях, адже займатися цим видом спорту вона почала лише влітку цього року. Попри високу конкуренцію, наша спортсменка здобула бронзу в номінації «фітнес-бікіні», - заявили у поліції.

Змагання з бодибілдингу та фітнесу — це конкурси атлетичної краси, де, окрім зовнішності, оцінюються фізична форма та рівень підготовки спортсменів.

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