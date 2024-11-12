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Словенія підсилить Україну експертизою на шляху до ЄС

11:44, 12 листопада 2024
Україна і Словенія обговорили співпрацю щодо євроінтеграції та адаптації законодавства.
Словенія підсилить Україну експертизою на шляху до ЄС
Джерело фото: dyvys.info
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Словенія надасть Україні експертну підтримку на шляху до вступу в ЄС. Ця готовність була підтверджена під час зустрічі Віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції та Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної з Державним секретарем Словенії Марком Штуціном. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

«Рада вітати вас у Києві. Сьогодні Україна перебуває на важливому етапі переговорного процесу щодо вступу до ЄС – ми звершуємо двосторонні зустрічі по блоку фундаментальних реформ. І я думаю, що зараз дуже важливо обговорити, як ми можемо скоординувати зусилля для забезпечення високого темпу всього процесу розширення ЄС. Цінність розширення є більшою за прогрес тієї чи іншої країни-кандидати, йдеться про безпеку та процвітання всього Союзу», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Під час переговорів сторони обговорили динаміку вступу України до ЄС і можливості співпраці. Словенія, яка вже понад 20 років є членом Євросоюзу, готова поділитися своїм досвідом, зокрема в адаптації законодавства до європейських стандартів. Стефанішина подякувала за підтримку Центру передового досвіду Словенії, який уже надає консультації українським фахівцям, і висловила зацікавленість у посиленні співпраці на регіональному рівні.

«Наступного тижня ми розпочнемо дискусію вже за Кластером 2, що присвячений Внутрішньому ринку. У цій сфері нам потрібна додаткова експертиза та обмін досвідом, і ми будемо вдячні Словенії за її підтримку на цьому шляху. Пропоную визначити пріоритетні напрями співпраці за цим блоком питань», – зауважила Ольга Стефанішина.

Обговорювались також подальші кроки інтеграції, включаючи технічну допомогу через програми TAIEX та Twinning. Стефанішина зазначила, що наступного тижня Україна розпочне переговори по Кластеру 2, присвяченому Внутрішньому ринку, й висловила вдячність за підтримку Словенії.

Сторони окремо обговорили питання посилення санкцій проти росії, а також можливість використання заморожених російських активів для відбудови України.

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ЄС Міністерство юстиції України

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