Словения усилит Украину экспертизой на пути в ЕС

Украина и Словения обсудили сотрудничество по евроинтеграции и адаптации законодательства.

Источник фото: dyvys.info

Словения окажет Украине экспертную поддержку на пути к вступлению в ЕС. Эта готовность была подтверждена во время встречи Вице-премьер-министра по евроинтеграции и Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной с Государственным секретарем Словении Марком Штуцином. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

«Рада приветствовать вас в Киеве. Сегодня Украина находится на важном этапе переговорного процесса по вступлению в ЕС - мы совершаем двусторонние встречи по блоку фундаментальных реформ. И я думаю, что сейчас очень важно обсудить, как мы можем скоординировать усилия для обеспечения высокого темпа всего процесса расширения ЕС. Ценность расширения больше прогресса той или иной страны-кандидата, речь идет о безопасности и процветании всего Союза», - отметила Вице-премьер-министр.

В ходе переговоров стороны обсудили динамику вступления Украины в ЕС и возможности сотрудничества. Словения, которая уже более 20 лет является членом Евросоюза, готова поделиться своим опытом, в частности в адаптации законодательства к европейским стандартам. Стефанишина поблагодарила за поддержку Центра передового опыта Словении, который уже предоставляет консультации украинским специалистам, и выразила заинтересованность в усилении сотрудничества на региональном уровне.

«На следующей неделе мы начнем дискуссию уже по Кластеру 2, посвященному Внутреннему рынку. В этой сфере нам нужна дополнительная экспертиза и обмен опытом, и мы будем благодарны Словении за ее поддержку на этом пути. Предлагаю определить приоритетные направления сотрудничества по этому блоку вопросов», - отметила Ольга Стефанишина.

Обсуждались также дальнейшие шаги интеграции, включая техническую помощь через программы TAIEX и Twinning. Стефанишина отметила, что на следующей неделе Украина начнет переговоры по Кластеру 2, посвященному Внутреннему рынку, и выразила благодарность за поддержку Словении.

Стороны отдельно обсудили вопросы усиления санкций против россии, а также возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

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