На Волыни задержан мужчина, предлагавший $3000 пограничнику, чтобы попасть в Беларусь

26-летний житель Киевской области хотел попасть в Беларусь.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Правоохранители задержали вблизи одного из приграничных населенных пунктов Камень-Каширского района военнообязанного 26-летнего жителя Киевской области, который предложил должностному лицу Госпогранслужбы взятку в размере 3000 тысяч долларов США за незаконное пересечение украинско-белорусской границы. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«О предложении неправомерной выгоды военнослужащий сразу же сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства», - заявили пограничники.

Мужчину, который предлагал взятку, задержали «на горячем», когда он передавал пограничнику первую часть неправомерной выгоды – 2000 долларов.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», его ждет уголовная ответственность.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.