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На Волині затримали чоловіка, який пропонував $3000 прикордоннику, щоб потрапити в Білорусь

12:02, 12 листопада 2024
26-річний житель Київської області хотів потрапити до Білорусі.
На Волині затримали чоловіка, який пропонував $3000 прикордоннику, щоб потрапити в Білорусь
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Правоохоронці затримали поблизу одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району військовозобов’язаного 26-річного жителя Київської області, який запропонував посадовій особі Держприкордонслужби хабар у розмірі 3000 тисяч доларів США за незаконний перетин українсько-білоруського кордону. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Про пропозицію неправомірної вигоди військовослужбовець одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки відомства», - заявили прикордонники.

 Хабародавця затримали «на гарячому», коли він передавав прикордоннику першу частину неправомірної вигоди - 2000 доларів.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», на нього чекає кримінальна відповідальність.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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хабар Державна прикордонна служба

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