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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з волонтерами та правозахисниками

10:32, 12 листопада 2024
Головнокомандувач ЗСУ обговорив з волонтерами та громадськими діячами актуальні питання підтримки армії.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з волонтерами та правозахисниками
Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ
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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів зустріч з представниками громадськості: волонтерами Ігорем Лаченковим і Сергієм Стерненком, засновницею фонду Dignitas Любов'ю Шипович та правозахисницею, співзасновницею ГО «Принцип» Любов'ю Галан. Координацію зустрічі забезпечив радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Також були присутні начальник Військової служби правопорядку полковник Віталій Левченко та начальник управління психологічної підтримки полковник Андрій Мартинов. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На зустрічі обговорювалися актуальні питання, важливі для функціонування українських Сил оборони, зокрема впровадження технологічних інновацій у військах та підтримка суспільної консолідації навколо армії.

Учасники погодилися, що такі зустрічі сприяють конструктивному діалогу та зниженню деструктивного впливу противника на військових і українське суспільство.

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ЗСУ Олександр Сирський

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