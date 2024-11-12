Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с волонтерами и правозащитниками

Главнокомандующий ВСУ обсудил с волонтерами и общественными деятелями актуальные вопросы поддержки армии.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел встречу с представителями общественности: волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко, основательницей фонда Dignitas Любовью Шипович и правозащитницей, соучредителем ОО «Принцип» Любовью Галан. Координацию встречи обеспечил советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Также присутствовали начальник Военной службы правопорядка полковник Виталий Левченко и начальник управления психологической поддержки полковник Андрей Мартынов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, важные для функционирования украинских Сил обороны, в частности внедрение технологических инноваций в войсках и поддержка общественной консолидации вокруг армии.

Участники согласились, что такие встречи способствуют конструктивному диалогу и снижению деструктивного влияния противника на военных и украинское общество.

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